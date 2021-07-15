K-pop grubu Blackpink belgeseli Blackpink the Movie'den fragman
Güney Kore’nin dünyaca ünlü K-pop grubu Blackpink’in, dünyada 4 Ağustos’ta vizyona girecek olan Blackpink the Movie adlı belgeselinden fragman yayınlandı. Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé’dan oluşan kıadın grubu, 8 Ağustos 2016 tarihinde ‘Boombayah’ ve ‘Whistle’ isimli iki tekliyi içeren Square One isimli mini albümle çıkış yapmış ve dünya çapında şöhrete ulaşmıştı.
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15.07.2021 - 09:18| Son Güncelleme : 15.07.2021 - 09:22
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