Kaçış fragmanı

Haftanın belgesel ve animasyon karışımı filmi 'Kaçış', Jonas Poher Rasmussen tarafından sinema perdesine taşındı. 2022 Oscar Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Film', 'En İyi Belgesel' ve 'En İyi Animasyon' olmak üzere 3 dalda birden adaylık elde eden yapım, Danimarka'ya mülteci olarak gelen Amin'in, birçok engelle karşılaştığı yolculuğunu animasyon ve arşiv görüntülerini harmanlayarak izleyicilerin dikkatine sunuyor.
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Anadolu Ajansı 03.03.2022 - 12:09| Son Güncelleme : 03.03.2022 - 12:14
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