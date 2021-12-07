Kağıt toplayanların portrelerini çuvallara çiziyor

İstanbul’da geri dönüşümle ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak isteyen heykeltraş Berkay Kahvecioğlu, ilginç bir proje başlattı. Kağıt toplayanların fotoğraflarını çekip çuvallara portlerini çizen Kahvecioğlu ‘‘Herkesin, her an denk gelebileceği bir sergi bu. Sokakta insanlar sürpriz şekilde karşılaşsınlar ve geri dönüşümü fark etsinler istedim’’ dedi. Kağıt toplayıcıları da vatandaşların ilgisini çektiği için mutlu olduklarını söyledi.
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