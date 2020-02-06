Karabasan / Wake Up fragmanı

tüm ailesini öldüren genç bir kadının neden bu cinayetleri işlediğine dair bir araştırmaya koyulan psikiyatri doktoru Phillip'in hikâyesini anlatan filmi Joe W Nowland yönetiyor. Scott Broughton, Kelly Frances Fischer, Lauretta Compton ve Tatiana Warden oyuncu kadrosunda.

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