Karabasan / Wake Up fragmanı

tüm ailesini öldüren genç bir kadının neden bu cinayetleri işlediğine dair bir araştırmaya koyulan psikiyatri doktoru Phillip'in hikâyesini anlatan filmi Joe W Nowland yönetiyor. Scott Broughton, Kelly Frances Fischer, Lauretta Compton ve Tatiana Warden oyuncu kadrosunda.
06.02.2020 - 14:31| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 14:37
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