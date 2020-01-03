Karakomik Filmler 2: Deli'nin fragmanı

Cem Yılmazın imzasını attığı Karakomik Filmler Kaçamak ve 2 Aradanın ardından Karakomik Filmler 2 izleyicileriyle buluşmak için hazırlanıyor. Karakomik Filmler: Deli, en büyük hayali aşık olduğu kızın karşısında oturmak olan taksici Güvenin hikayesini anlatıyor. Karakomik Filmler 2, Emanet ve Deli filmleriyle birlikte 17 Ocakta gösterime girecek.

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