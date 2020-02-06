Karanlık Sular / Dark Waters fragmanı

Ünlü yönetmen Todd Haynes imzalı film, Nathaniel Rich'in The Lawyer Who Became DuPont’s Worst Nightmare adlı makalesinden uyarlandı. Anne Hathaway, Mark Ruffalo ve Tim Robbins gibi isimleri bir araya getiren filmde idealist avukat Robert Bilott'un, büyük bir çevre kirliliğine yol açtığını düşündüğü kimya şirketine karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

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