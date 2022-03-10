Kırmızı fragmanı

Haftanın tek animasyon filmi olan 'Kırmızı'yı, Domee Shi yönetti. Film, kendisinden ayrı düşemeyen annesinin korumacı tavırlarından bıkmış bir genç olan Mei Lee'nin, her heyecanlandığında kırmızı bir pandaya dönüşmeye başlaması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 13:04 | Son Güncelleme : 10.03.2022 - 13:06

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