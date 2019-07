Korku filmi 3 From Hell'in ilk fragmanı

16.07.2019 - 13:23

Yönetmen Rob Zombie’nin yeni korku filmi 3 From Hell'in fragmanı yayınlandı. 54 yaşındaki yönetmenin yeni filmi, 2003 yapımı House of 1000 Corpses ile 2005 yapımı The Devil’s Rejects’in devamı niteliğinde. Filmde Sheri Moon Zombie, Sid Haig, Bill Moseley, Danny Trejo, Tom Papa, Richard Brake, Emilio Rivera, Jeff Daniel Phillips, Clint Howard gibi yıldızlar rol alıyor. Film, ABD’de 16 Eylül’de vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz bilinmiyor.