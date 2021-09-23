Korku Kapanı: Başlangıç fragmanı

Mike P. Nelson'un yönettiği ve Charlotte Vega, Adain Bradley, Bill Sage ile Emma Dumant'un oynadığı Korku Kapanı: Başlangıç da bu hafta vizyona girecek filmler arasında. En temel insani korkuları su yüzüne çıkaran, Resident Evil'ın yapımcıları ve serinin ilk filminin senaristinin iş birliğiyle izleyiciyle buluşan korku filmi, New York'lu 6 yakın arkadaşın Batı Virginia dağlarına doğru yürüyüş gezisi yaptığında, farkında olmadan The Foundation olarak bilinen vahşi bir mezhep tarafından ele geçirilmesini konu alıyor.
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Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 16:07| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 16:10
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