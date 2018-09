La Casa De Papel oyuncularının yeni dizisi Elite'den ilk fragman

Netflix, 5 Ekim’de tüm dünya ile aynı anda yayınlanacak gençlik dizisi Elite’nin fragmanını yayınladı. La Casa de Papel'in başrol oyuncularından María Pedraza, Miguel Herrán ve Jaime Lorente'yi tekrar bir araya getiren dizinin kadrosunda ayrıca Itzan Escamilla (Cable Girls, The Ministry of Time), Miguel Bernardeau (Ola de Crímenes), Arón Piper (15 Years and One Day), Ester Expósito (Estoy Vivo), Mina El Hammani (El Príncipe), Álvaro Rico (Velvet Collection) ve Omar Ayuso bulunuyor.



