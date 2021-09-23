Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo da Vinci fragmanı
Leonardo Da Vinci Sergisi'nin özel rehberli turunun beyazperdede gösterilmek için çekildiği belgesel de bu hafta vizyona girecek yapımlar arasında. Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo Da Vinci, sinemaseverlere ünlü ressamın eserlerini yakından incelemek için fırsat sunuyor. Leonardo'nun bir ressam olarak kariyerinin ve resmi diğer disiplinlerin üzerine yerleştirmesinin gösterildiği filmin çekimlerinde, sergi küratörleri tarafından yapılan açıklayıcı ve teferruatlı yorumlar bulunuyor.
Abone ol
Paylaş
Anadolu Ajansı 23.09.2021 - 15:53| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 15:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.