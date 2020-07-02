Made In Italy filminin yeni fragmanı

Dunkirk, Agent Carter, The Hot Zone gibi yapımlarda oyuncu olarak seyirci karşısına çıkan James D'Arcy'nin yönetmen ve senaristliğini üstlendiği Made In Italy'nin yeni fragmanı yayınlandı. Başrolde usta oyuncu Liam Neeson ile Neeson'ın gerçek hayattaki oğlu olan Micheál Richardson'ın yer aldığı filmde karısından miras kalan evi satmak için arasının açık olduğu oğluyla Londra’dan İtalya’ya giden bir adamın hikayesi anlatılıyor. Baba oğul, bir zamanlar güzel vakit geçirdikleri evi terk edilmiş bir durumda bulmayı beklemez. Satıştan önce evi yenilemeye karar veren Robert ve Jack, bu süreçte ilişkilerini düzeltmeye başlar. Gelecek artık onlar için bambaşka gözükmektedir.
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02.07.2020 - 07:10| Son Güncelleme : 02.07.2020 - 07:23
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