Mahlukat fragmanı

Alper Mestçi'nin yönettiği, Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Öykü Gökduman ve Alara Kardak'ın rol aldığı haftanın yerli korku filmi "Mahlukat", Mardin'de yaşanmış gerçek bir korku vakasını odağına alıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 14:17 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 14:56

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