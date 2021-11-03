Marvel filmi Morbius'tan yeni fragman

Sony'nin Spider-Man evreninde geçen Marvel filmi Morbius'tan yeni fragman geldi Sony'nin kurduğu Spider-Man evreninde geçen, başrolde Jared Leto'nun olduğu Morbius filminden yeni bir fragman paylaşıldı.

Haberler 03.11.2021 - 11:00 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 11:09

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