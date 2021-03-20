Matematikle sanat buluştu

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde corona virüsü kısa süreliğine unutturacak bir sergi kapılarını açtı. Matematikle sanatı bir araya getiren sergi, katılımcıları bilimkurgu dünyasını anımsatan bir deneyime sürüklüyor.
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NTV 20.03.2021 - 17:23| Son Güncelleme : 20.03.2021 - 17:40
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