Matthias ve Maxime / Matthias et Maxime fragmanı

Vee, karşınızda Xavier Dolan’ın yeni filmi Matthias ve Maxime! 30 yaşındaki yönetmen çocukluk arkadaşı iki adamın hikayesini mercek altına alıyor. Dünya üzerinde öylesine ‘kötü’ şeyler yaşanıyor ve öyle ‘kötü’ insanlar yaşıyor ki, masumiyetle dolu bu film hepimize iyi gelecek. Yıllar önce yaşadıkları bir olayın ortaya çıkması nedeniyle şüphenin ve suçluluk duygusunun değiştirdiği bu iki delikanlıyı Gabriel DAlmeida Freitas ve Pier-Luc Funk canlandırıyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.