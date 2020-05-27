Mazhar Alanson İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sahne aldı
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri çerçevesinde Mazhar Alanson, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sahne aldı.Bu kez seyircisiz bir konser verdiğini belirten Alanson, "Bu sefer seyircisiz konser, yani futbol taraftarları olmayan bir maç gibi düşünün. Fakat bizler biliyoruz ki sizler ekranlarınızın karşısında bizi izliyorsunuz. Başka bir repertuvar yaptım bu akşam, daha çok sakin, aşk şarkıları, bildikleriniz-bilmedikleriniz var. Esenlikler diliyorum. Hudutta bizim için savaşan askerlerimize, jandarmamıza, polisimize doktorlarımıza, bilhassa ve bilhassa, üç kere söylüyorum bilhassa hemşirelerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Hürmetler" dedi.
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27.05.2020 - 07:34| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 07:41
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