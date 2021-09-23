Me Nokta Ali fragmanı

Bu hafta vizyona girecek bir diğer yerli film olan Me Nokta Ali, nüfus müdürlüğü çalışanının ismini yanlış yazmasıyla farklı adına kavuşan Me Nokta Ali'nin hikayesini sinemaya aktarıyor. Yönetmenliğini Engin Akyıldırım'ın üstlendiği komedi filminde İlkin Oğuzhan Çakır, Merve Sevi, Hacı Ali Konuk, Ayhan Taş ve Orçun Kaptan gibi isimler bulunuyor.
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23.09.2021 - 16:16| Son Güncelleme : 23.09.2021 - 16:25
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