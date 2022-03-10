Memoria fragmanı

Tilda Swinton, Elkin Diaz, Jeanne Balibar ve Juan Pablo Urrego gibi isimlerin rol aldığı 'Memoria', Apichatpong Weerasethakul tarafından beyaz perdeye taşındı. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kolombiya ve Tayland ortak yapımı olan film, hastalanan kardeşini ziyaret etmek için Kolombiya'ya giden genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.
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Anadolu Ajansı 10.03.2022 - 13:03| Son Güncelleme : 10.03.2022 - 13:04
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