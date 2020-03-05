Mendilim Kekik Kokuyor fragmanı

Anadolu kasabasında gönülleri Elif'e düşmüş olan Hasan ile amcasının oğlu Yusuf'un, Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Hüseyin Özden ve M. Hakan Kurşun yönetmen koltuğunu paylaşıyor.


05.03.2020 - 14:09 | Son Güncelleme : 05.03.2020 - 14:14

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