Mendilim Kekik Kokuyor fragmanı

Anadolu kasabasında gönülleri Elif'e düşmüş olan Hasan ile amcasının oğlu Yusuf'un, Çanakkale savunmasına çağrılmalarıyla birlikte yaşadıklarını anlatıyor. Hüseyin Özden ve M. Hakan Kurşun yönetmen koltuğunu paylaşıyor.
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05.03.2020 - 14:09| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 14:14
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