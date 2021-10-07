Milyonda Bir fragmanı

Bestemsu Özdemir, Melih Selçuk, Suzan Aksoy ve Ali Erkazan'ın oynadığı "Milyonda Bir", şehir hayatını bırakıp yollara düşen bir kadın ile antika arabasıyla uzun yola çıkmış bir adamın hayatlarının kesişmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Haberler 07.10.2021 - 17:40 | Son Güncelleme : 07.10.2021 - 17:42

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