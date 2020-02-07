Minyonlar: Gru'nun Yükselişi'nden (Minions: The Rise of Gru) ilk fragman

Minyonlar animasyon serisinin devam filmi Minyonlar: Gru'nun Yükselişi'nin (Minions: The Rise of Gru) ilk fragmanı yayınlandı. Kyle Balda, Brad Ableson ve Jonathan Del Val'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, 1970'li yıllarda şimdilerin süper kötüsü olan Gru, gençliğini yaşıyordur. Kötü olma yolunda son derece toy olan Gru, Vicious 6 isimli süper kötü bir gruba katılmak istiyordur. Bu yolda biraz tökezlese de sadık dostları minyonlar onun destekçisi olacaktır. Film, 31 Temmuz'da gösterime girecek.

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