Naim filmine Cem Adrian’ın sesinden Sen Gel Diyorsun şarkısıyla özel fragman
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde, Cem Adrian’ın seslendirdiği Sen Gel Diyorsun şarkısıyla yeni fragman yayınlandı. Film, Bulgaristan’da soydaşlarımıza yapılan zulümleri tüm dünyaya anlatmak için ailesini ve sevdiklerini geride bırakarak Türkiye’ye iltica eden, halterdeki rekorlarını olimpiyat madalyalarıyla taçlandırarak yapılan asimilasyonu dünyaya haykıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatının bilinmeyen yönlerine ışık tutuyor.
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