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Natalie Portman’lı Lucy in The Sky’dan ilk fragman
28.08.2019 - 10:25

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman’ın başrolünü üstlendiği bilimkurgu ve dram türündeki Lucy in The Sky filminin ilk fragmanı yayınlandı. Ünlü astronat Lisa Nowak’ın hikayesinden uyarlanan film, uzayda astronat olarak görev yapan bir kadını konu alıyor. Filmde Lucy Cola, uzay görevinden dönmesinin ardından hayata ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Uzay deneyimi sonucunda algıları değişen Lucy, yavaş yavaş eşinden ve hayattan uzaklaşmaya başlar. Bu süreçte başka bir astronot olan Mark Goodwin ile ilişkisi başlar. Ancak Lucy, Mark’ın niyetinin aslında çok iyi olmadığının farkına varır ve tehlikeli bir macera başlar. ABD'de 4 Ekim'de vizyona girecek olan filmin Türkiye'deki vizyon tarihi henüz bilinmiyor.

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