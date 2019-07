Once Upon a Time in Hollywood filminden ilk klip

20.07.2019 - 14:56

Quentin Tarantino’nun merakla beklenen yeni filmi Once Upon a Time in Hollywood’dan ilk klip yayınlandı. Klipte Brad Pitt, Kurt Russell ve Leonardo DiCaprio’nun bulunduğu sahneler yer alıyor. 1969’un Hollywood'unda Sharon Tate’in kapı komşusu Rick Dalton ile dublörü Cliff Booth’un hikayesini anlatan film, Türkiye'de 23 Ağustos'ta gösterime girecek.