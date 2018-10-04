Organize İşler 2'nin merakla beklenen teaserı yayınlandı

04.10.2018 - 20:17

2018 – 2019 Sinema Sezonu’nun merakla beklenen filmi “Organize İşler 2”nin ilk teaser’ı yayınlandı.



Yılmaz Erdoğan’nın kaleme aldığı, başrolünün yanı sıra yönetmen koltuğunda da oturduğu “Organize İşler 2” kadrosu ile göz dolduruyor.



Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ersin Korkut, Erdem Baş, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Atakan Çelik ve Safa Sarı gibi Türk sinema ve televizyonunun birbirinden yetenekli isimlerinin yer aldığı film; Asım Noyan ve çetesinin organize ettiği, “sazan sarmalı” olarak tanımlanan bir üç kağıda bulaşan kahramanlarının macera ve aksiyon dolu hikayesini anlatıyor.



4 Ocak 2019’da vizyona girecek olan “Organize İşler 2”nin fragmanı çok yakında yayında.