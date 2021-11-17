Piri Reis’in 508 yıllık haritası Topkapı Sarayı’nda

Piri Reis’in 1513 yılında çizdiği dünya haritası, yeniden Topkapı Sarayı’nda sergilenmeye başaldı. Deri üzerine mürekkep suluboya ile çizilmiş olan harita bakıma alınmıştı. Isı, ışık ve nemden etkilenmemesi için belirli aralıklarla sergilenen haritaya ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. (Haber:Baran Bila Kamera:Savaş Daldal)

Haberler - NTV 17.11.2021 - 15:00 | Son Güncelleme : 17.11.2021 - 15:24

SANAT HABERLERİ