Plaza filmi fragmanı

Anıl Gelberi'nin yazıp yönettiği Plaza filmi, atıl olarak duran bir plazada güvenlik görevlisi olarak çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor. Dram türündeki filmde Onur Berk Arslanoğlu'na Deniz Altan ve Adnan Devran eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı 22.07.2021 - 16:48 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 17:04

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