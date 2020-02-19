Pompei'de restorasyon sürüyor (3 bina kalıntısı daha ziyarete açıldı)
İtalya'da 2 bin yıl önce Vezüv Yanardağı'nın külleri altında kalan antik Pompei kentinde, restorasyon çalışmaları devam ediyor. 6 yıllık çalışmanın ardından antik kentteki 3 bina daha ziyarete açıldı. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)
19.02.2020 - 17:24| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 17:30
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