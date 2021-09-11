Reflection filmi tanıtımı

Yönetmen İlker Savaşkurt’un ikinci uzun metraj filmi olan Akis (Reflection) 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ilk defa Türk izleyicilerle buluşacak.
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11.09.2021 - 10:11| Son Güncelleme : 11.09.2021 - 10:12
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