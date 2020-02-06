Şahane Hayaller fragmanı

Ömer Başdoğan, Cemil Şahin, Çetin Altay, Suzan Aksoy, Salih Kalyon, Berrak Güvem ve Nazlı Pınar Kaya’nın rol aldığı filmde şair olma hayalini kurarken, lise yıllarından arkadaşı Ali ile tanışan Ömer’in komik hikayesi anlatılıyor.
06.02.2020 - 14:34| Son Güncelleme : 06.02.2020 - 14:40
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