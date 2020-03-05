Seberg fragmanı

Serseri Aşıklar filmini bilir misiniz? Jean-Luc Godard’ın çektiği ve başrolündeki Jean Seberg’i büyük üne kavuşturan filmidir ve çok güzeldir. Benedict Andrews imzalı film, 40 yıllık hayatında başı beladan kurtulmayan güzel kadının hikayesini anlatıyor. Film, Hollywood’dan tekliflerin yığılmaya başladığı bir dönemde siyasi tavrını açıkça söyleyerek Kara Panterler diye bilinen ırkçılık karşıtı Marksist-Leninist örgüte desteğini esirgemeyen Seberg’in maruz kaldığı şiddeti mercek altına alıyor. Dönemin FBI Başkanı Edgar Hoover’ın kafayı fena halde taktığı yıldız oyuncunun telefonları dinlenmeye, hakkında asılsız haberler yapılmaya başlanır. Saçma, nefret dolu ve bilindik bir hikaye daha işte... Kimselere benzemeyen bir güzelliğe sahip Seberg’i aynı özelliklere sahip olan Kristen Stewart canlandırıyor.
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05.03.2020 - 14:09| Son Güncelleme : 05.03.2020 - 14:13
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