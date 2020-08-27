Selena Gomez ve Blackpink’in yeni şarkısı Ice Cream’in klip tanıtımı

Amerikalı şarkıcı Selena Gomez ile K-pop grubu Blackpink’in ortak çalışması olan Icem Cream single’ının piyasaya çıkışından bir gün önce klibin kısa tanıtımı yayınlandı. YouTube’daki 17 saniyelik klip tanıtımı, yayınlanmasının üzerinden henüz 12 saat bile geçmeden 8 milyona yakın görüntülenme aldı. Yarın çıkacak olan single ile eş zamanlı olarak Gomez ve Güney Koreli grubun ortak markası olan pembe renkli vanilyalı dondurma Serendipity ‘Cookies Cream Remix’ de piyasada olacak.

ntv.com.tr - Reuters 27.08.2020 - 13:14 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 13:43

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