Şeytanın İni fragmanı

Adam Ethan Crow tarafından yönetilen "Şeytanın İni" adlı filmde, Oded Fehr, Corey Johnson, Alexandra Gilbreath, Emily Haigh ve Sean Buchanan rol aldı. Korku türündeki film, doğaüstü unsurların tetiklediğinden şüphelenilen bir cinayet etrafında gelişen olayları konu ediniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.02.2022 - 14:20 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 14:57

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