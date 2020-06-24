Sinemalar ve tiyatrolar açılıyor (İşte alınacak önlemler)
Sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz'dan itibaren yeniden faaliyete geçecek. Bunun öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tesislerde alınacak önlemleri belirledi. Hazırlanan genelge, 81 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gönderildi. İşte ayrıntılar...
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NTV 24.06.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 10:43
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