Sinemalar ve tiyatrolar açılıyor (İşte alınacak önlemler)

Sinema ve tiyatrolar 1 Temmuz'dan itibaren yeniden faaliyete geçecek. Bunun öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tesislerde alınacak önlemleri belirledi. Hazırlanan genelge, 81 ilin Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne gönderildi. İşte ayrıntılar...

NTV 24.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 24.06.2020 - 10:43

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