Soğuk İntikam fragmanı

21.03.2019 - 14:22

Aksiyon filmlerinden ve tek kişilik ordu görevinden asla vazgeçmeyen Liam Neeson yine kötü adamların peşine düşse de bu kez benzerlerinden ayrılan bir maceraya yelken açıyor. Hans Petter Moland imzalı filmde komedi unsurlarının yanı sıra seçici bir aktris olan Emmy Rossum da var. Rocky Dağları’ndaki gösterişli bir kasabanın kardan etkilenmemesini, yolların daima açık tutulmasını sağlayan kar temizleyicisi Nels rolünde Neeson’u; polis memuru rolünde ise Rossum’u izleyeceksiniz. Oğlu bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülen Nels’in intikam arayışında karşılaştığı karikatürüze tiplerse filmi güzelleştiren unsurlar arasında. Haftanın izlenesi işlerinden!