Star Wars dizisi 'Obi-Wan Kenobi'den ilk fragman

Star Wars dizisi 'Obi-Wan Kenobi'nin ilk fragmanı yayınlandı. Ewan McGregor'ın Obi-Wan rolüne döneceği, Hayden Christensen'in de Darth Vader olan Anakin Skywalker karakterini canlandıracağı dizi, Disney Plus'ta 25 Mayıs'ta yayınlanmaya başlayacak.
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Haberler 10.03.2022 - 14:14| Son Güncelleme : 10.03.2022 - 14:20
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