SüngerBob KarePantolon: Firarda'dan Keanu Reeves'li fragman

Nickelodeon'ın sevilen çizgi filmi Süngerbob, bir kez daha yeni bir filmle beyazperdedeki izleyicileriyle buluşacak. SüngerBob KarePantolon: Firarda adlı filmde ünlü oyuncu  Keanu Reeves de kahramanlar arasında yer alıyor. Çizgi diziden önceki zamanlara dönen film, SüngerBob'un Kamp Coral'a bir yolculuğa çıkması hikayesine odaklanıyor.

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