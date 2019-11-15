SüngerBob KarePantolon: Firarda'dan Keanu Reeves'li fragman

Nickelodeon'ın sevilen çizgi filmi Süngerbob, bir kez daha yeni bir filmle beyazperdedeki izleyicileriyle buluşacak. SüngerBob KarePantolon: Firarda adlı filmde ünlü oyuncu Keanu Reeves de kahramanlar arasında yer alıyor. Çizgi diziden önceki zamanlara dönen film, SüngerBob'un Kamp Coral'a bir yolculuğa çıkması hikayesine odaklanıyor.
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