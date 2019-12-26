Şuursuz Aşk fragmanı

Dizileriyle gündemde olan iki isim; Ebru Ceylan ve İsmail Hacıoğlu’nun başrolü paylaştığı filmi Umut Ertek yönetiyor. 80’lerde geçen bir hikayeyi merkezine alan filmde Yusuf ve Menekşe’nin aşkı bir akıl hastanesinde tedavi olurken yeşeriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ikilinin yanı sıra Ayşegül Günay, Burcu Kara ve Ruhi Sarı gibi isimler de var.
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