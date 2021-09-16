Tarık Akan'ın aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümü

Oynadığı filmlerle bir döneme damga vurdu, sanat hayatı boyunca 120’den fazla filmde rol aldı. Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Tarık Akan, 5 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Usta sanatçıyı saygı ve özlemle anıyoruz.

NTV 16.09.2021 - 11:23 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 11:29

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