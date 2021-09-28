‘Taş tepeler’ projesi geçmişi aydınlatacak: Göbeklitepe öğretici oldu

Şanlıurfa’da arkeoloji dünyasının yakından takip ettiği Göbeklitepe’deki kazılar yeni bir boyuta geçti. Göbeklitepe, Şanlıurfa ve çevresinde hayata geçirilen ‘Taş Tepeler’ projesinin en önemli durağı olacak. Göbeklitepe’de gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen daha birçok eser var. Kazıların devam ettiği bir başka nokta Karahantepe’deki bulgular da tarihçilerin ilgisini çekiyor. Her iki noktada kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Necmi Karul’a göre ‘Taş Tepeler’ projesi bölge için yeni fırsatların habercisi... (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)

NTV 28.09.2021 - 17:41 | Son Güncelleme : 28.09.2021 - 17:52

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