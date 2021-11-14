Taşlardan sanat eseri: Tanınmış kişilerin portrelerini yapıyor
Tayland’da İngiliz sanatçı Justin Bateman taş ve çakıl kullanarak yaptığı eserlerle dikkat çekiyor. Üç yıl önce hobisini kalıcı bir işe dönüştürmeye karar verip İngiltere’den ayrılan Bateman’ın yaptığı portreler arasında Mustafa Kemal Atatürk de bulunuyor. Tayland’da sanatçıların çok destek gördüğünü anlatan Bateman ‘‘Atatürk portresini İstanbul’daki bir şirket için hazırlıyorum. Çeşitli tonlara ayırıp farklı taş türleri kullandım’’ dedi.
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