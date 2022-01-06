The King's Man: Başlangıç fragmanı

Sinemaseverlerin 2022'ye damgasını vuracak dönem filmi olarak adlandırdıkları The King's Man: Başlangıç, dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini ele alıyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler 06.01.2022 - 16:54| Son Güncelleme : 06.01.2022 - 17:00
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.