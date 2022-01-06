The King's Man: Başlangıç fragmanı

Sinemaseverlerin 2022'ye damgasını vuracak dönem filmi olarak adlandırdıkları The King's Man: Başlangıç, dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini ele alıyor.

Haberler 06.01.2022 - 16:54 | Son Güncelleme : 06.01.2022 - 17:00

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