The Northman filminden ilk fragman

Oyuncu kadrosunda; Alexander Skarsgard, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke ve Willem Dafoe gibi isimlerin olduğu The Northman filminden ilk fragman yayınlandı. Robert Eggers imzalı film 22 Nisan 2022'de izleyiciyle buluşacak.

Haberler 21.12.2021 - 09:39 | Son Güncelleme : 21.12.2021 - 09:41

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