The Wheel of Time'dan yeni fragman

Amazon Prime’ın Robert Jordan’ın çok satan romanlar listesinden ekrana uyarladığı The Wheel of Time'dan (Zaman Çarkı) yeni bir fragman yayınlandı. Rosamund Pike'ın başrolünde oynadığı dizi 19 Kasım 2021'de izleyiciyle buluşacak

Haberler 28.10.2021 - 08:51 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 08:54

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