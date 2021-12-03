Titane fragmanı

Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Lais Salameh ve Myriem Akheddiou'nun başrollerinde yer aldığı bilim kurgu ve gerilim ağırlıklı film; yıllar önce kaybolduğu iddia edilen bir adamın ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor.


Haberler 03.12.2021 - 09:45 | Son Güncelleme : 03.12.2021 - 09:46

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