Titane fragmanı

Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Lais Salameh ve Myriem Akheddiou'nun başrollerinde yer aldığı bilim kurgu ve gerilim ağırlıklı film; yıllar önce kaybolduğu iddia edilen bir adamın ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor.
Abone ol
Paylaş
Haberler 03.12.2021 - 09:45| Son Güncelleme : 03.12.2021 - 09:46
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.