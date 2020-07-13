Ünlü oyuncu Charlize Theron'a baklava daveti

Dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron, son filmi "The Old Guard" ile son haftaların çok konuşulan isimlerinden biri. Filmde Theron'un baklava yediği sahne sosyal medyada büyük ilgi çekti. Yıldız oyuncu baklava ile ilgili "En iyisinin Gaziantep'te yapıldığını duydum" yazınca belediye başkanı ve baklavacılardan davet geldi.
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NTV Haber 13.07.2020 - 14:08| Son Güncelleme : 13.07.2020 - 14:54
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