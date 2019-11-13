Ünlü ressam Monet'nin eserleri teknolojiyle buluştu
Resim sanatının efsane isimlerinden, Fransız izlenimci Claude Monet'nin eserleri, sıradışı bir sergiyle Avrupa yollarında. Teknolojinin olanaklarından yararlanan küratörler, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik sayseinde Monet'nin eserlerindeki ruhu, atmosferi daha yakından hissetmenizi sağlıyor. Sergi, Barselona'dan sonra şimdi de Brüksel'de. (Dünyanın Haberi, NTV)
13.11.2019 - 17:12| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:24
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