Ünlü ressam Monet'nin eserleri teknolojiyle buluştu

Resim sanatının efsane isimlerinden, Fransız izlenimci Claude Monet'nin eserleri, sıradışı bir sergiyle Avrupa yollarında. Teknolojinin olanaklarından yararlanan küratörler, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik sayseinde Monet'nin eserlerindeki ruhu, atmosferi daha yakından hissetmenizi sağlıyor. Sergi, Barselona'dan sonra şimdi de Brüksel'de. (Dünyanın Haberi, NTV)

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