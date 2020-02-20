Vahşetin Çağrısı / The Call of the Wild fragmanı

Çocukluğumun bir bölümünde Jack London kitapları okudum. Dönemin siyasi ortamına hakim bir okur değildim ama insana ve yokluğa dair anlatımı hep ilginç gelmişti bana. Vahşetin Çağrısı romanını okurken duyduğum heyecanı dün gibi hatırlıyorum. Kaliforniya’daki toprağından, hayatından koparılan, soğuk iklimde zorla kızak köpeği yapılan Buck’ın savaşçı bir ruha dönüşmesini anlatıyor film. Chris Sanders’ın yönettiği yapımda Harrison Ford başrolde.
20.02.2020 - 14:52| Son Güncelleme : 20.02.2020 - 14:57
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