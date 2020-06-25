Waiting for the Barbarians fragmanı

Johnny Depp, Mark Rylance ve Robert Pattinson’ın başrollerini üstlendiği, J.M. Coetzee’nin aynı adlı kült romanından Ciro Guerra’nın sinemaya uyarladığı Waiting for the Barbarians filminden ilk fragman yayınlandı. Açılışını geçtiğimiz yıl düzenlenen Venedik Film Festivali'nde yapan film 7 Ağustos 2020'de seyirciyle buluşacak.

25.06.2020 - 10:09 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 10:18

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